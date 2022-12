Capital Europeia 2027: há quatro cidades a sonhar

Braga, Aveiro, Évora, Ponta Delgada: uma vai ser cidade da cultura europeia daqui a cinco anos. Sabe-se quarta-feira.

Évora, Braga, Aveiro e Ponta Delgada estão na reta final para saber qual delas será a Capital Europeia da Cultura em 2027 (CEC). A cidade eleita será anunciada depois de amanhã, recebendo um apoio de 25 milhões de euros, ao qual se junta um bolo de 1,5 milhões de euros do tributo a Melina Mercouri, ministra da Cultura grega que criou a iniciativa em 1985. A cidade portuguesa escolhida dividirá o título de CEC 2027 com Liepaja, na Letónia.

A corrida começou com 12 cidades nacionais, sendo que em março foi anunciada a shorlitst. Nestes últimos meses as equipas tiveram hipótese de reformular as suas candidaturas. Depois das visitas técnicas na semana passada, hoje e amanhã as cidades são submetidas às audições finais.