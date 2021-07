Capitão do "Santa Cristina" hospitalizado no Canadá com covid-19

António Soares e Zulay Costa Hoje às 19:17 Facebook

Foi hospitalizado um dos tripulantes do navio de pesca "Santa Cristina", ancorado perto do porto de St. John"s, no Canadá, que testou positivo à covid-19, apurou o JN. Trata-se do capitão da embarcação.

Há dias, a Direção Geral de Saúde avançou que cinco tripulantes deste navio haviam testado positivo.

Em relação ao "Princesa Santa Joana", a outra embarcação portuguesa que está no Canadá com casos de covid-19, tem 31 infetados.

De acordo com a imprensa canadiana, o Departamento de Saúde da província de Terra Nova e Labrador confirmou 23 novos casos a bordo do "Princesa Santa Joana", que se somam aos oito já conhecidos. A informação eleva para 31 o número de infetados, num navio que tem uma tripulação de 39 pessoas.