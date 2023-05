Caravana pela EN2 contra a "falta de respeito do Governo pelos professores"

A iniciativa de luta por "valorização da carreira e melhores condições de trabalho" arranca esta segunda-feira e estende-se até 30 de maio, entre Chaves e Faro.

Rosa Pessoa vai estar, esta segunda-feira, no marco do quilómetro zero da Estrada Nacional 2 (EN2) para o arranque da caravana de professores por esta via, que ao longo de quase 740 quilómetros liga Chaves a Faro. É mais uma iniciativa de luta "pela profissão docente e pela escola pública". Exigem "respeito, valorização da carreira e melhores condições de trabalho".

Rosa é professora há 35 anos e, atualmente, leciona, no Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, em Chaves. Vai participar nesta caravana contra a "falta de respeito do Governo pelos professores". Diz estar no "meio da carreira" e que já "não há hipóteses de chegar ao topo". À lista do descontentamento acrescenta "a retirada do tempo de serviço" e a "muita burocracia na escola". "A educação neste país está ao Deus dará", frisa a docente de 58 anos, que pretende ir de carro na caravana apenas até Lamego, que é quanto permite o tempo livre disponível.