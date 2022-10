Carla Castro promete "respeito pelo legado" mas quer "fazer diferente"

JN/Agências Hoje às 08:07 Facebook

A deputada Carla Castro concorre à liderança da Iniciativa Liberal (IL) com "respeito pelo legado", mas com "vontade de fazer diferente", comprometendo-se a ser "presidente de todos os liberais" com uma "matriz profundamente tolerante e humanista".

Depois da surpresa conhecida no domingo das eleições antecipadas para a liderança da IL e da decisão de João Cotrim Figueiredo não se recandidatar ao cargo, foi da bancada parlamentar e da atual comissão executiva que saíram os candidatos à sucessão até agora conhecidos: Rui Rocha e Carla Castro.

Em declarações à agência Lusa, Carla Castro, que anunciou na terça-feira a decisão de concorrer, promete "um respeito pelo legado" construído pelo partido nestes anos, mas com "vontade de fazer diferente".

Na análise da dirigente liberal, a sua candidatura não representa uma rutura com a atual liderança de João Cotrim Figueiredo - de cuja comissão executiva faz parte -, mas sim "uma continuidade naquilo que é para continuar que são as ideias liberais" sendo a IL um "partido liberal política, económica e socialmente".

Assegurando que tem uma "matriz liberal profundamente tolerante e humanista", Carla Castro compromete-se com "um programa claro", quer do ponto de vista interno como externo, e apesar de ainda não ter nomes para a sua direção, tem já "claro que tipo de comissão executiva" pretende que será, uma "comissão executiva ágil, boa executante, descentralizadora, independente e desafetada".

Comprometendo-se a ser a "presidente de todos os liberais", a liberal considera que, em relação a Rui Rocha, tem "a oferecer um projeto diferente dentro da continuidade dos princípios liberais e do programa liberal".

"Partilhámos efetivamente a mesma moção de estratégia [na convenção de 2021], mas agora há uma ação de futuro diferente, há outra dinamização e um projeto diferente quer interno quer na forma de atuar externamente", refere, antecipando que durante a campanha haverá uma diferenciação entre as propostas dos candidatos.

A data da realização da convenção marca, para já, uma diferença entre os opositores.

Se Rui Rocha, em declarações à agência Lusa na terça-feira, anunciou que iria propor ao Conselho Nacional que a convenção se realizasse em janeiro, um mês depois do previsto, para que o tempo não seja uma limitação para quem quiser concorrer, Carla Castro afirma que "dezembro está bem".

"Não vejo qualquer necessidade em adiar porque o problema das datas foi o condicionamento e os 15 dias antes. Se houve algum problema foi nessa altura", considera.

A candidata espera uma campanha "boa, construtiva, com respeito e elevação" e, no dia seguinte às eleições seja qual for o resultado, quer todo o partido unido "a continuar a lutar por um Portugal mais liberal".