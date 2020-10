Carlos Carreiras denuncia surto em Cascais após festa em clube de luxo de Lisboa

Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarca de Cascais denuncia que festa num clube de luxo de Lisboa terá originado surto em Cascais.

O presidente da câmara de Cascais, Carlos Carreiras, denunciou na rede social Facebook, que um surto de covid-19 naquela cidade terá tido origem numa festa de aniversário, que decorreu num clube de luxo, na Avenida de Liberdade, em Lisboa e que deu origem a um"número muito expressivo de casos em Cascais"".

O autarca partilhou uma notícia do "Observador" que noticiava um surto depois de uma festa, acrescentando a mensagem: "CUIDADO A Festa de Aniversário foi em Lisboa mas com dezenas de jovens de Cascais que se infectaram e alguns no dia seguinte tiveram outra festa de aniversário e criaram mais cadeias de transmissão. Esta situação a par de um foco num dos lares ilegais de Cascais foram responsáveis por um número muito expressivo de casos em Cascais.", escreveu.

A festa ocorreu no dia em que entrou em vigor o estado de calamidade.