Carlos César aconselha Costa a fazer remodelação no Governo

Hermana Cruz Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do PS teme que o partido seja "penalizado" em eleições devido a casos como o que está a envolver o ministro João Galamba. Carlos César sugeriu "mais disciplina" e uma remodelação.

"O Governo tem de evitar casos como este, talvez usando maior rigor e maior disciplina, sob pena de ser penalizado quando houver eleições", avisou o presidente do PS, Carlos César, em entrevista à rubrica Interesse Público, do jornal "Público".

Na entrevista, Carlos César admitiu que o mais recente caso sobre a TAP, que envolve o ministro João Galamba e o seu ex-adjunto Frederico Pinheiro, "é uma situação um pouco caricata e até imprópria no âmbito governamental".

PUB

"Neste dossier da TAP há procedimentos imprudentes", assumiu ainda o presidente do PS, reconhecendo: "No exercício do poder, há sempre altos e baixos. "Estamos num baixo, de facto, não posso deixar de reconhecer".

Carlos César acredita que "tudo indica que, corrigindo estes aspetos - que são laterais, mas lesivos da imagem do Governo" - será possível ultrapassar este "ambiente que, circunstancialmente, não é positivo para o Governo".

Para tal, o presidente do PS aconselha uma remodelação do Governo. "É importante que o primeiro-ministro se mantenha com grande atenção para ver, ministério a ministério, setor a setor, se é necessário algum refrescamento", afirmou César, que faz parte do núcleo duro de aconselhamento político de António Costa e pertence ao Conselho do Estado.