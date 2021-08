Carlos César espera "uma grande vitória" do PS nas autárquicas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:15 Facebook

O presidente reeleito do PS, Carlos César, elogiou o Governo pela forma como tem combatido a pandemia, "para desconsolo" de Rui Rio. Sobre as eleições autárquicas, disse ter uma "justificada esperança" numa "grande vitória".

O discurso de Carlos César abriu o congresso do PS, que decorre neste fim de semana em Portimão. Sublinhando que os socialistas são o "único partido que apresenta candidaturas a todos os municípios portugueses", expressou confiança em nova vitória nas autárquicas de 26 de setembro.

"Não somos um partido de ocasião", mas sim uma força "que os portugueses conhecem", uma vez que é composto por "várias gerações", referiu.

César, que foi este sábado reeleito presidente do PS com 90,74% dos votos, elogiou as medidas implementadas pelo Governo no âmbito do combate à pandemia. Estas, defendeu, tiveram "consequências positivas" na economia, no emprego e nas famílias.

O presidente do partido reservou uma farpa para o líder do PSD, Rui Rio, ao dizer que o Executivo tem tido "muito mérito" a encarar a pandemia, "para desconsolo do líder da Oposição".

César argumentou ainda que Portugal está a entrar numa "trajetória de recuperação" e que, em breve, "regressará à convergência com a União Europeia".