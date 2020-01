Carlos Meira desafia candidatos a revelarem vice-presidentes

Carla Soares e João Paulo Costa Hoje às 13:52 Facebook

Carlos Meira criticou o CDS atual e desafiou os outros candidatos a revelarem antes da votação os vice-presidentes.

Carlos Meira alinhou no discurso mais crítico para com a atual liderança. "Somos o CDS que sofre, que tem as mãos limpas, um partido de gente honrada. Não somos a candidatura das negociatas manhosas, das avenças", afirmou.

O ex-lider da concelhia de Viana do Castelo diz que o partido tem de trabalhar para se erguer e voltar a ser credível. E desafiou os outros candidatos a revelarem antes da votação os nomes dos seus vice-presidentes.