Carlos Moedas reúne 50 independentes em apoio à candidatura

O candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo PSD, Carlos Moedas, apresentou esta segunda-feira uma lista de 50 pessoas sem filiações partidárias, que se reúnem em apoio à sua candidatura.

Moedas assinala como principal motivo para a criação do conselho cumprir o seu compromisso de fazer a ponte entre "a sociedade civil e os partidos".

Entre os nomes está o de Pedro Rebelo de Sousa, irmão do presidente da República, Jorge Marrão, dinamizador do Movimento Europa e Liberdade (MEL), João Moreira Rato, presidente não executivo do Banco CTT, Pedro Simas, virologista, entre outras personalidades. Da cultura, Marcelino Sambé, Bailarino no Royal Opera House, da saúde Maria do Céu Machado Lobo Antunes, e da área empresarial, António Casanova, CEO da Unilever Jerónimo Martins

A candidatura, em coligação com PPM, CDS, MPT e Aliança, afirma que o conselho "é um espaço de discussão informal e de reunião de personalidades nacionais e internacionais. Pretende-se que reúna num ambiente colaborativo e aberto, com regularidade durante a campanha".

"Estou a fazer o que prometi. Agregar. Juntar a cidade em torno de um projeto comum. E trazer pessoas de fora que contribuam para colocarmos Lisboa num outro patamar", afirmou o candidato, em nota envida à imprensa.