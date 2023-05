Carminho é um dos 150 bebés que recebem por ano leite de outras mães

Diana Morais Ferreira Hoje às 10:36 Facebook

Recém-nascidos prematuros são aqueles que mais precisam.

São mais de 150 os bebés que, por ano, são alimentados através de leite materno doado. O banco de leite de Lisboa recebe entre 300 e 450 litros de leite anualmente. A unidade de doação de leite materno do Hospital de São João, no Porto, foi inaugurado em setembro e já alimentou 30 recém-nascidos. A Carminho é um desses bebés.

Foram 33 semanas atribuladas até à chegada da menina. Entre as inúmeras consultas de vigilância, o dia a dia de Fátima Costa era vivido em repouso absoluto. Às 32 semanas, foi internada no Hospital de São João, no Porto. Uma semana depois, a 27 de abril, chegava a pequena Carminho. De urgência e de cesariana. Prematura e com apenas 1,480 quilogramas. "Foi tudo muito rápido. Só me disseram que estávamos a correr risco de vida. E mal a tiraram de mim, levaram-na logo para a incubadora. Nem sequer a vi", recorda a mãe Fátima Costa ao JN.