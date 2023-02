Carnaval volta à rua e espera que chuva não estrague a festa

Zulay Costa com Eduardo Pinto, João Pedro Campos e Glória Lopes Hoje às 20:31 Facebook

O tempo vai estar esta terça-feira menos ameno, com aguaceiros no Norte e Centro de Portugal continental e céu nublado no resto do país, mas isso não esmorece a alegria dos principais corsos, que contam sair e voltar a atrair milhares de pessoas.

Em Torres Vedras, são esperadas "mais de 50 mil pessoas", depois de, no domingo, cerca de 55 mil terem saído à rua para viver a folia, apurou o JN junto da organização.

Por Ovar, que domingo lotou com 20 mil, o presidente da autarquia aguarda hoje "muita afluência para encerrar o mês de forma grandiosa". Salvador Malheiro está otimista, mas não arrisca um número. Os 5000 lugares de bancada estão vendidos, mas os 15 mil de peão "dependem das condições climatéricas", explica, aproveitando para apelar a que "as pessoas se desloquem com antecedência, para evitar confusões".