Carne pode faltar no Natal devido à greve dos veterinários

A Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC) avisa que pode faltar a carne no Natal, na sequência da greve dos trabalhadores em funções públicas, lamentando a falta de respostas do Governo, nomeadamente do primeiro-ministro e do ministro da Agricultura.

"Com esta greve dos médicos veterinários a ocorrer neste período festivo, ou não teremos abates suficientes para colocar nas nossas mesas o leitão ou o cabrito, ou teremos que adquirir carne oriunda dos matadouros de Espanha", avisou a associação, em comunicado.

Os trabalhadores em funções públicas, onde se incluem os inspetores sanitários, vão estar em greve a partir desta segunda-feira, de 19 a 30 de dezembro.

Na nota, assinada pela diretora executiva da associação, Graça Mariano, os industriais de carnes sublinham que a greve traz "graves consequências" para os empresários. A propósito, destacam que estes pagam uma taxa de inspeção "mais do que suficiente para garantir um número adequado de médicos veterinários para desempenharem as funções de inspeção sanitária".

Neste sentido, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) enviou um fax para os matadouros, para que estes possam tomar precauções no que se refere ao bem-estar animal.

A associação nota que, durante o ano, ocorreram várias paralisações que colocaram ainda mais dificuldades às empresas, apesar de ressalvar que não está contra a greve.

No entanto, a associação manifesta o "total desagrado" pelo facto de, apesar de ter contactado a DGAV, o Ministério da Agricultura e da Alimentação e o gabinete de António Costa, não obteve respostas para este problema.