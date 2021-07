Carrinhas da Gulbenkian já deram mais de 76 mil vacinas

Mariana Sousa Lopes Hoje às 16:12 Facebook

Desde maio, a Fundação Gulbenkian está a apoiar o plano de vacinação contra a covid-19, disponibilizando 50 viaturas para fazer a inoculação à população mais vulnerável. Até esta sexta-feira, foram administradas 76.692 vacinas por todo o país.

As 50 viaturas ligeiras e carrinhas da Gulbenkian cedidas ao Ministério da Saúde foram preparadas para uma imunização segura. O objetivo do programa é apoiar as pessoas mais vulneráveis, "limitadas na sua capacidade de deslocação e com menor acesso às Unidades de Saúde", diz a Fundação em comunicado.

Inicialmente, a intenção era administrar 50 mil vacinas até julho, mas a meta foi rapidamente ultrapassada: até à data, foram administradas 76.692 vacinas.

Atualmente, as unidades móveis já percorreram 95 mil quilómetros por todo Portugal Continental. O programa "Gulbenkian onde é preciso" estará disponível para a vacinação até setembro.

De relembrar que esta não é uma estreia da Fundação no apoio a um processo de vacinação. Em 1965, a Gulbenkian financiou o plano de vacinação contra a poliomielite, a difteria, o tétano e a tosse convulsa.