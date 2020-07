Cartão de Cidadão demora até cinco meses a ser entregue

Carla Sofia Luz Hoje às 07:50 Facebook

Levantamento do novo documento tem de ser agendado e já há balcões que apenas têm disponibilidade para o final do ano.

Há conservatórias e balcões de atendimento do Instituto Nacional dos Registos e do Notariado (IRN) a agendar o levantamento dos novos cartões de cidadão (CC) para setembro, para outubro e até para novembro. Matosinhos, Gaia, Vila do Conde, São João da Madeira, Albufeira, Amarante, Felgueiras, Lousada, Lamego, Mafra, Seixal e Alcochete são alguns dos concelhos onde a espera é maior.

Maria renovou o seu cartão online no passado dia 5 de junho. Duas semanas depois, recebeu uma carta com instruções para agendar o levantamento. Telefonou para a linha fornecida e "confirmaram que o CC já estava disponível no local que tinha indicado, no Porto, mas só têm vagas para levantá-lo em setembro", relatou, sublinhando que, do outro lado da linha, o operador garantiu ter todos os horários preenchidos.