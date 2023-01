Cartão de cidadão vai ser gratuito para bebés

Medida entrará em vigor até junho. Abrange pedidos feitos até aos 20 dias após o nascimento. Novo cartão "contactless" será mais seguro e mais prático.

O cartão de cidadão vai passar a ser gratuito para os recém-nascidos já durante o primeiro semestre deste ano, avançou, ao JN, o secretário de Estado da Justiça. "O objetivo é garantir que quem nasce, nasce cidadão", advertiu Pedro Tavares. A gratuitidade abrange os pedidos realizados até aos 20 dias após o nascimento do bebé.

Através dos balcões "Nascer Cidadão" que existem em todos os hospitais e maternidades públicas, e em alguns privados, registar o nascimento já era gratuito, quer seja o ato realizado onde a criança nasceu ou para onde a mãe tenha sido transferida, devendo ser feito antes de esta receber alta, segundo consta no site da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Este registo também pode ser pedido online ou em qualquer registo civil. De igual modo, o primeiro cartão de cidadão da criança pode ser pedido nas unidades de saúde onde existam estes balcões ou no Portal da Justiça. Porém, os pais têm de pagar, por agora, 7,50 euros pelo documento. "Durante este primeiro semestre do ano, o cartão passará a ser gratuito para os recém-nascidos, ou seja, nascem com cartão", adiantou Pedro Tavares.