"Casa aberta" disponível para vacinação de maiores de 50 anos

Hoje às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As pessoas com 50 ou mais anos podem, a partir de quinta-feira, tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 na modalidade de "casa aberta". O anúncio foi feito pelo coronel Carlos Penha Gonçalves, coordenador do plano de vacinação.

Carlos Penha-Gonçalves revelou na CNN Portugal que a partir do dia de quinta-feira vai ser aberto "o regime de 'casa aberta' para a faixa dos 50 anos".

As pessoas "podem consultar os horários dos postos de vacinação no site da DGS ou dirigirem-se ao Centro de Saúde mais próximo e perguntarem", explica.

PUB

O coordenador afirmou também que, nos últimos três meses, 2,9 milhões de pessoas já foram inoculadas com a vacina, e que quatro milhões foram contactados para serem vacinadas.

Questionado sobre a previsão de abertura às seguintes faixas etárias, o coronel afirma que "essa decisão ainda não está tomada e vai depender da avaliação epidemiológica que está a ser feita pela DGS".

Carlos Penha Gonçalves apela à vacinação e assegura que todos os idosos estão protegidos para os convívios da época natalícia.

O processo de vacinação de outono, que se iniciou a sete de setembro, já rondou os 80% da população em Portugal.