Casa aberta para maiores de 50 anos já está disponível

A modalidade casa aberta para dose de reforço da vacina contra a covid-19 passou, esta sexta-feira, a estar disponível para os cidadãos com 50 ou mais anos, que tenham completado o esquema vacinal primário há 150 ou mais dias, mantendo-se também para as pessoas com 30 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio.

Está também disponível a modalidade casa aberta mediante senha digital, para os grupos prioritários de vacinação, como magistrados e elementos do sistema judicial, estudantes dos cursos de saúde (mediante declaração do estabelecimento de ensino superior) e cidadãos das mesas de voto do processo eleitoral e respetivos elementos auxiliares.

Estão também incluídos nos grupos prioritários os profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia Judiciária (PJ) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), comunidade Universitária (Estrutura Docente e Apoio) e pessoas com comorbilidades, elegíveis para esta fase da vacinação, portadoras de declaração médica