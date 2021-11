Casa aberta para pessoas com 75 ou mais anos já disponível

JN Hoje às 19:08 Facebook

A modalidade "Casa Aberta" para pessoas com 75 ou mais anos está disponível a partir desta terça-feira, 16 de novembro.

Num comunicado enviado às redações, a DGS anunciou que as pessoas com 75 ou mais anos podem agora tomar a vacina contra a gripe e a dose de reforço contra a covid-19 na modalidade "Casa Aberta" já a partir desta terça-feira. Os utentes devem consultar o horário de funcionamento no portal da autoridade de saúde.

Está também disponível o agendamento para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas. Por sua vez, os utentes continuam a ser convocados através de SMS para a toma das vacinas.

São elegíveis para a dose de reforço da covid-19 os utentes que tenham 65 ou mais anos, que não tenham tido a infeção e com o esquema vacinal completo há pelo menos 180 dias Encontra-se igualmente disponível o autoagendamento das vacinas para pessoas com 70 ou mais anos.