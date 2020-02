Casa-abrigo ajuda dez vítimas com doença mental a serem autónomas

Sandra Ferreira Hoje às 14:03 Facebook

É o único projeto do país, fica em Viseu, e acolhe mulheres agredidas com problemas do foro psicológico. Maioria tem menos de 45 anos e sofreu às mãos de familiares, companheiros e ex-companheiros.

Antes do último outono, as esperanças de Beatriz (nome fictício) já tinham acabado. Deitou-se no meio da estrada e esperou que um carro lhe levasse, em excesso de velocidade, o sofrimento de 32 anos. Perdera a conta ao número de vezes que saiu de casa e voltou, sempre a acreditar, uma vez atrás da outra, que o companheiro não voltaria a agredi-la, nem a chamar-lhe nomes feios. Que deixaria de ter o telemóvel e os passos controlados.

"Tinha ciúmes doentios, mas ele nunca vai mudar", convenceu-se Beatriz , que ficou para contar, porque a tentativa de suicídio saiu frustrada. O carro que passou era conduzido por um vizinho que travou e lhe pediu: "Não faças isso".