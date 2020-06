Casal com nove filhos: "Ter muitos irmãos acaba por ser uma escola de vida"

C.S. Hoje às 15:12 Facebook

Casal tem nove filhos: a mais velha com 16 anos e o mais novo com seis meses. Há um mapa com as tarefas.

Há seis meses, no final de 2019, Sandra Silva foi mãe. Aos 42 anos, não é uma estreante, muito longe disso. Manuel é o nono filho de Sandra e Pedro Portugal que vivem no concelho de Sintra. Nasceram todos de enfiada. A mais velha tem 16 anos, foi a primeira de três meninas; tudo o resto são rapazes, incluindo o bebé. "As coisas foram surgindo naturalmente", diz Sandra, ao tentar explicar a opção de vida que, ao quarto filho, a levou a largar o trabalho. É mãe a tempo inteiro.