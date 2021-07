Casamentos celebrados em maio aumentaram 88,4% face a abril

JN/Agências Hoje às 13:40 Facebook

A celebração de casamentos em Portugal aumentou 88,4% em maio, face a abril, para 2602 uniões.

Em abril, foram registados 1381 casamentos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A celebração de casamentos manteve, assim, a tendência de crescimento, depois das restrições impostas pelas medidas de contenção da pandemia de covid-19.

Nos primeiros três meses do ano celebraram-se 1431 casamentos, menos 2524 relativamente ao mesmo período de 2020.

"Contudo, a partir de abril de 2021, com as medidas de desconfinamento em vigor, verificou-se um aumento no número de casamentos celebrados no país", indicou o INE no documento divulgado esta sexta-feira.

Os nascimentos diminuíram. Em abril e maio registaram-se, respetivamente, 6212 e 6629 nados-vivos, respetivamente, correspondendo a reduções de 10,7% (-742) e 8,4% (-611), relativamente aos mesmos meses de 2020.

Os números confirmam a tendência de decréscimo da natalidade verificada desde julho de 2020.

No mês passado, o número de óbitos situou-se em 8116, inferior ao registado em maio (-493), mantendo a tendência de redução comparativamente ao período homólogo de 2020, menos 5,2% (-448). Morreram 76 pessoas devido à covid-19, representando 0,9% do total de óbitos ocorridos em junho.