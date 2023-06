Casamentos no início do ano com o valor mais alto desde 2010

Quase 7500 casamentos foram celebrados nos primeiros quatro meses deste ano. Trata-se do número mais alto de uniões registado entre janeiro e abril desde 2010, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As estatísticas vitais, divulgadas esta sexta-feira, têm por base os dados preliminares registados nas conservatórias e apontam para a celebração de mais 1078 bodas nos primeiros quatro meses deste ano quando comparado com o período homólogo de 2022.

Esmiuçando os dados dos primeiros quatro meses de cada ano é possível perceber que, em 2020 e em 2021, houve uma quebra no número de bodas realizadas. Foram anos marcados pela pandemia e pelos confinamentos que ditaram o adiamento de muitas celebrações. Fazendo uma análise anual, no ano passado registou-se o maior número de casamentos desde 2011. No total, em 2022, houve 36 952 celebrações. Um valor só superado pelas mais de 39 mil realizadas em 2010.