Casas de autonomia acolheram cinco jovens nos últimos dois anos

Só Açores e Lisboa têm equipamentos, que visam apoiar a reinserção de menores que cometeram delitos. Espaço do Porto ainda não abriu.

As casas de autonomia, destinadas à reinserção de menores que cometeram delitos, acolheram cinco jovens nos últimos dois anos.

Em Portugal, existem apenas duas casas: uma nos Açores, aberta desde julho de 2020, e outra em Lisboa, cuja inauguração ocorreu em maio do ano passado. Estava prevista a abertura de um espaço no Porto, mas não avançou. Dois anos depois do lançamento destas casas de autonomia que tiveram, ainda, uma ocupação residual, o Governo aponta, agora, para a criação de "casas de saída" nas áreas de Lisboa, Porto, Coimbra e Alentejo/Algarve, que parecem destinar-se a cumprir a mesma função. A medida foi inscrita no II Plano Nacional para a Juventude.