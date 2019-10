Casas destruídas pelo inferno de outubro quase todas recuperadas

Francisco Pedro Hoje às 12:49 Facebook

Tal como uma queimadura grave pode deixar marcas na pele para a vida, os violentos incêndios registados a 15 de outubro de 2017 na Região Centro deixaram cicatrizes que, dois anos depois, estão longe de sarar.

Na paisagem, nas memórias e sobretudo na incerteza em relação ao futuro com que famílias e empresários se veem confrontados. Há ainda dezenas de casas por reconstruir, empresas que lutam por retomar o ritmo de laboração e industriais de madeira que vivem sob o espetro de ter que fechar por falta de matéria-prima.

Segundo a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), das 822 habitações permanentes incluídas no programa de reconstrução, "792 estão concluídas". As restantes 30 estão em construção, mas foram incluídas apenas este ano no plano de apoio, que envolveu um investimento total de 58 milhões de euros.