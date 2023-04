Casas do Estado por acabar e ao abandono há 20 anos em Ermesinde

Bruna Silva Hoje às 08:50 Facebook

Edifícios devolutos em Ermesinde revoltam a população. Câmara de Valongo diz que está a negociar com Instituto da Habitação a compra dos prédios que têm 48 fogos e duas lojas.

Um empreendimento de habitação com dezenas de casas, pertencente ao Estado, está por acabar e ao abandono na Rua das Estrelas, em Ermesinde, Valongo. Os moradores daquela zona dizem que o problema se arrasta há cerca de 20 anos e revoltam-se com a situação, numa altura em que a falta de habitação está na ordem do dia. Só no concelho de Valongo, como noticiou o JN, há 560 famílias à espera de uma casa social.

A Câmara lembrou que não pode intervir em património que não lhe pertence e revelou, ao JN, que estão em curso negociações para a compra dos prédios ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), com o objetivo de integrar os 48 fogos dos dois blocos ao abandono no regime de arrendamento apoiado. O JN contactou o IHRU e o Ministério da Habitação, mas não obteve resposta em tempo útil.