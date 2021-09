Casas do povo criadas por Salazar em vias de extinção

Emília Monteiro e Sandra freitas Hoje às 09:00 Facebook

Antigo ditador criou instituições em 1933, para apoiar trabalhadores agrícolas. Mais de mil foram extintas após 25 de Abril, restando apenas 89 a prestar trabalho social.

Das 1163 casas do povo existentes em Portugal em 1974, apenas 105 continuam em funcionamento e, dessas, só 89 realizam trabalho social e são membros da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

Os números constam da Carta Social elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e traçam, hoje, Dia Nacional das Casas do Povo, o retrato de um dos mais antigos organismos sociais portugueses.