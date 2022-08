Caso da Caparica viralizou mas racismo é "estrutural", diz SOS Racismo

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:56 Facebook

O SOS Racismo e a Casa do Brasil de Lisboa consideram que o episódio dos insultos racistas aos filhos de um casal de atores brasileiros ocorrido no sábado, na Costa de Caparica, teve o seu impacto ampliado por ter envolvido uma família "privilegiada". As organizações consideram as injúrias "escandalosas", mas referem que estas situações acontecem a um ritmo diário em Portugal. Ambas defendem que o racismo é "estrutural", ao contrário do que o presidente da República afirmou.

"Em Portugal há um consenso generalizado contra o racismo e a xenofobia", referiu Marcelo Rebelo de Sousa esta segunda-feira, em Idanha-a-Nova. "Não quer dizer que não haja setores racistas e xenófobos. Quer dizer que a maioria esmagadora dos portugueses não é", precisou.

Antes, o chefe de Estado tinha afirmado, através de uma nota oficial, que o racismo é "condenável e intolerável", advogando que o mesmo seja "devidamente punido". No entanto, acrescentou que "não se pode nem deve generalizar", uma vez que Portugal é, "em regra, respeitador" dos direitos dos imigrantes.