Caso dos refugiados ucranianos de Setúbal nas mãos do Ministério Público

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) encontrou indícios de crime na forma como os refugiados ucranianos estavam a ser acolhidos pela Câmara de Setúbal e enviou o caso para o Ministério Público. Na mira, o atual e a anterior presidente da Câmara.

Afinal, foram dois os relatórios produzidos pela Inspeção-Geral de Finanças por causa do caso dos refugiados ucranianos de Setúbal. Um apontava para a existência de três irregularidades na relação entre a Câmara de Setúbal e a Associação de Imigrantes dos Países de Leste, suspeita de ter elementos russos com ligações ao regime de Vladimir Putin.

Porém, a DGS considerou que essas irregularidades foram sanadas no decurso do inquérito, avançando com uma proposta de arquivamento. A decisão já foi homologada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, segundo avançou o jornal "Público" na passada sexta-feira.

Existe, contudo, outro inquérito, cujo relatório foi finalizado em junho passado. Esse concluiu no sentido oposto, pela existência de indícios de crime, noticiou, esta sexta-feira, o jornal "Expresso". Foi enviado para o Ministério Público e para a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Encontra-se em segredo de justiça.

No relatório, são visados pela prática de crimes tanto o casal de russos que dirigia a Associação de Imigrantes dos Países de Leste (Edinstvo) quanto o atual e a anterior presidente da Câmara de Setúbal, respetivamente André Martins e Maria das Dores Meira.

Em causa, a possibilidade de violação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, devido à cópia dos documentos de identificação dos refugiados ucranianos, assim como a eventualidade de abuso de poder cometido pela Autarquia de Setúbal, que há décadas mantinha um contrato por ajuste direto com aquela associação.

O atual presidente da Câmara, André Martins, pode ainda ter que responder por "pagamentos indevidos" e "acumulação de funções sem autorização". Isto por causa do pagamento de cerca de sete mil euros à Edinstvo e o facto de Yulia Kashina ter ingressado nos quadros da Autarquia, em 2021, mantendo-se como presidente daquela associação de imigrantes.