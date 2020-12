Eduardo Cabrita: Reforma do SEF arranca em janeiro

João Vasconcelos e Sousa com Rita Neves Costa Hoje às 16:35 Facebook

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, está a ser ouvido no parlamento sobre o caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.