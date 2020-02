Caso suspeito de coronavírus no Porto deu negativo

Hoje às 00:19 Facebook

O cidadão brasileiro que se encontra internado no Hospital de São João, após ter tido sintomas compatíveis com o novo coronavírus, não está infetado com o vírus originário de Wuhan, na China.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta noite, que "o segundo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)".

Já ao final da tarde, a DGS tinha revelado que as análises a um outro caso suspeito de coronavírus em Portugal, o de uma "uma doente regressada da China que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, Centro Hospitalar de Lisboa Central", também deram negativo.