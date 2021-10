Casos ativos aumentam em dia com cinco mortes

Maria Campos Hoje às 15:31 Facebook

Portugal registou 888 novos casos de covid-19 e mais cinco mortes associadas à doença.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) contabilizou 18 149 mortes e 1 088 133 casos de covid-19 desde o início da pandemia, contando já com os cinco óbitos e 888 infeções registadas esta quinta-feira.

A maioria dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo - mais 370 casos, o que representa 41,7% das novas infeções. Segue-se o Norte (mais 221), Centro (176), Algarve (51), Alentejo (35), Madeira (22) e Açores (13).

Segundo o boletim da DGS desta quinta-feira, o número de internados subiu em dois. São, agora, 318 as pessoas acamadas, sendo que destas 60 são considerados casos graves da doença, menos um do que ontem.

Esta quinta-feira, há mais oito mortes por covid-19: duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Alentejo. As vítimas mortais são um homem com idade entre os 60 e os 69 anos, um outro homem na faixa etária seguinte e um homem e duas mulheres com mais de 80 anos.

Se compararmos os dados desta quinta-feira com os dados da semana passada, 21 de outubro, é possível constatar um ligeiro aumento nas infeções diárias: esta semana, há mais 23 novos casos do que na quinta-feira passada. Por sua vez, o número de mortos desceu: na semana passada, foram registados oito e hoje cinco.

Em relação às hospitalizações, houve em ambos os dias um aumento de duas pessoas internadas. Por outro lado, enquanto na semana passada não houve alterações nos cuidados intensivos, esta semana há menos um doente grave.

Esta quinta-feira, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 212, num total de 31 455 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 350, num total de 21 930 O boletim indica ainda que há mais 671 recuperados, num total de 1 038 529.