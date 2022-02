Casos ativos de covid-19 sobem pela primeira vez numa semana e internados voltam a descer

Hoje às 15:46, atualizado às 16:23 Facebook

Portugal registou 19 mortes e 11636 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Casos ativos sobem pela primeira vez numa semana e internados voltam a descer

A Direção-geral de Saúde regista um total de 20941 mortes e 3231075 casos de covi-19 desde o início da pandemia, há quase dois anos. Números incluem já os 19 óbitos e 11636 infeções reportadas no boletim desta quinta-feira.

Pela primeira vez numa semana, os casos ativos de covid-19 voltaram a subir. São agora 468534, mais 2026 do que ontem. Em contrapartida, o total de pessoas sob vigilância caiu 10640, para 448694, enquanto os recuperados são agora mais 9591 (2741600).

Os casos reportados esta quinta-feira representam uma descida face a quarta-feira, quando foram registadas 13158 infeções. A quebra, apesar do aumento de casos ativos, é ainda maior se a comparação for feita com os 16488 de há uma semana e quase triplica se a o contraponto for feito em relação aos 26751 casos reportados há 15 dias. Um sinal da tendência de quebra da quinta vaga da pandemia.

Nos hospitais, há menos 86 internados. Do total de 1560 pessoas acamadas, 106 são doentes considerados graves, mais cinco do que no domingo.

Número mais baixo de mortes desde 7 de janeiro

O total de mortos, 19, é o número mais baixo registado em mais de um mês, desde 7 de janeiro, quando foram reportados 17 óbitos. Nesse dia, havia 1353 pessoas hospitalizadas, das quais 161 em Unidades de Cuidados Intensivos.

A inversão de tendência notada nos últimos dias mantém-se, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a ser a mais afetada pela pandemia nas últimas 24 horas, ao reportar 3637 casos e seis mortes. No total, no entorno da capital morreram 8695 pessoas, de 1144337 infeções assinaladas desde o início da pandemia.

No mesmo período, desde 2 de março de 2020, a região norte perdeu 6411 vidas por causas associadas a 1222707 casos de covid-19 reportados, 2490 nas últimas 24 horas, período no qual morreram cinco pessoas.

Num dia sem mortes no Alentejo, que junta 775 casos para um total de 115463 e 775 óbitos desde o início da pandemia, o Algarve reportou quatro vítimas mortais na pandemia, num dia com mais 739 casos de covid-19. No extremo sul de Portugal, a pandemia afetou 131959 pessoas, das quais morreram 683.

No Centro os números são mais elevados: a covid-19 infetou 484522 pessoas e matou 3714, mais três nas últimas 24 horas, período no qual foram reportadas 2574 novas infeções.

Nas ilhas, os Açores continuam ao largo da morte, tendo registado mais 895 casos, para um total de 55455 (e 85 óbitos) desde o início da pandemia. No mesmo período de tempo, a Madeira registou 76632 infeções e 185 óbitos, incluindo, já 562 casos positivos e uma morte das últimas 24 horas.

É uma marca desta doença, os mais velhos são os mais afetados pela covid-19. Das 19 pessoas vitimadas pela infeção, 13 (seis homens e sete mulheres) tinham mais de 80 anos. O boletim da DGS regista, ainda, dois óbitos no escalão 70-79, outros tantos no imediatamente anterior e ainda mais dois na faixa dos 50-59 anos.