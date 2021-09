Casos ativos e internamentos em queda em dia com 11 mortes

Maria Campos Hoje às 14:31 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou que há mais 780 casos de covid-19 e mais 11 mortes relacionadas com a doença em Portugal.

A maioria das novas infeções foi registada na região Norte (mais 324). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 242), Centro (103), Algarve (48), Alentejo (39), Madeira (16) e Açores (oito).

O boletim da DGS revela que o número de hospitalizações está a descer. Esta terça-feira, há menos 16 doentes a ocupar camas em enfermaria, num total de 455. Há também menos quatro doentes graves, num total de 78 pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI).

Esta terça-feira, há a lamentar 11 mortes por covid-19, que foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (quatro), Alentejo (três), Norte (duas), Centro (uma) e Algarve (uma). As vítimas mortais são um homem na faixa etária entre os 50 e 59 anos, outro homem na faixa etária seguinte, um homem e uma mulher com idades entre 70 e 79 anos e cinco homens e duas mulheres na faixa etária mais elevada.

Há ainda a assinalar uma diminuição do número de casos ativos - menos 1036, num total de 32 598 - e a diminuição dos contactos em vigilância - menos 656, num total de 29 413. O boletim indica ainda que há mais 1805 recuperados, num total de 1 012 577 - número esse que, esta terça-feira, ultrapassa o número de novos casos.

Tendência decrescente

Comparando os números divulgados hoje com os números de terça-feira passada, 14 de setembro, há uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 278 infeções novas. Já o número de óbitos foi menor na semana passada - seis em comparação com os 11 de hoje.

Em relação às hospitalizações, houve, em ambas as semanas, uma diminuição de pacientes internados, tendo sido essa redução maior na semana passada (menos 35 internados em comparação com os menos 16 de hoje). Houve também, em ambas as sextas-feiras, uma redução de pacientes em unidades de cuidados intensivos: menos três na semana passada e menos quatro hoje.

Na segunda-feira, o boletim epidemiológico diário tinha reportado 306 novos infetados e sete óbitos provocados pelo Sars-CoV-2 em território nacional.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal registou 1 063 100 casos de infeção por covid-19. Morreram 17 925 pessoas com a doença.