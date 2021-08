Casos aumentam e há mais 17 mortes por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, este sábado, 2621 novos casos e 17 mortes por covid-19. Há mais infeções, mas o número de internados está a diminuir.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado apresenta 1855 novos contágios, o que eleva para 984 985 o total de casos confirmados desde março de 2020. Com mais 17 vítimas mortais, o balanço global de óbitos sobe para 17 457. Por outro lado, recuperaram da doença mais 3232 pessoas (923 510 no total), havendo atualmente 44 018 doentes ativos (menos 628 do que no anterior relatório). E quase 64 mil pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

O número de novos contágios reflete um aumento tanto em relação a sexta-feira, quando foram comunicados 2337 casos, como em relação a sábado passado, dia em que foram reportadas 2590 infeções.

À semelhança do que tem acontecido, é em Lisboa e Vale do Tejo que se concentra a maioria dos novos casos (1075). No Norte registam-se hoje 878 e no Centro 216. . Segue-se o Algarve, onde há mais 215 contágios, e o Alentejo, com 127. Nos Açores, há mais 73 infetados e na Madeira 37.

Menos internados

O número de vítimas mortais manteve-se muito semelhante ao de ontem e foi mesmo igual ao do último sábado: entre ontem e hoje, há a lamentar 17 óbitos por complicações associadas à covid-19, nove dos quais na região de Lisboa, quatro no Norte, dois no Alentejo, um no Centro e um no Algarve.

PUB

Nos hospitais, há menos 28 doentes internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 838 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 186 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos cinco do que ontem.