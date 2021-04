Casos aumentam mas são metade do que há uma semana

Rita Salcedas Hoje às 14:03, atualizado às 14:10 Facebook

Portugal soma, esta terça-feira, mais 408 casos e cinco vítimas mortais de covid-19. Há mais infetados que ontem mas muito menos do que há uma semana.

No dia em que os especialistas reunidos com Governo e Belém no Infarmed apontam para uma "tendência ligeiramente crescente" de casos de covid - com o índice de transmissibilidade a saldar-se nos 1,05 - o boletim de hoje da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais 408 casos de covid-19, o que eleva para 828 173 o número total de casos confirmados desde março de 2020.

O balanço reflete um aumento do número de casos face a segunda-feira, quando houve 271 novos contágios, mas é comum o registo de infetados diminuir às segundas-feiras devido ao encerramento de laboratórios e consequente redução do número de testes de diagnóstico aos fins de semana. Por outro lado, há uma diminuição de mais de metade de novos contágios face à última terça-feira, quando houve 874 infeções. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira aponta ainda para mais 746 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 25 441 (-343).

À semelhança do que ontem aconteceu, a região Norte volta a ser a que soma mais casos de infeção (153). Lisboa tem mais 137, o Centro mais 48, o Alentejo mais 24 e o Algarve mais 13. Açores e Madeira somam 24 e 9 infetados, respetivamente.

Mais mortes e menos internados

O número de vítimas mortais aumentou tanto em relação a ontem como face à terça-feira passada, dias em que foram registadas duas mortes. Hoje, foram contabilizados cinco óbitos: três em Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte e um no Centro.

Por outro lado, o número de internados desce em relação a ontem: há menos 20 doentes (459 no total), com as unidades de cuidados intensivos a registarem menos 1 (118 ao todo).