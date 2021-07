Casos de covid-19 duplicam a cada seis dias no Norte

Joana Amorim Hoje às 08:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Nunca, no último ano, a região registou um crescimento tão forte e tão acelerado. Dentro de uma semana pode chegar aos 240 casos/100 mil, admitem especialistas.

Num crescimento exponencial e acelerado, a região Norte encontra-se, hoje, numa situação sem paralelo num ano de pandemia. Com os novos casos a aumentarem 11% ao dia e um R acima de 1,30, o Norte está a duplicar o número de casos a cada seis dias. Com foco no Porto e concelhos limítrofes. Dentro de uma semana, poderá mesmo chegar à linha crítica dos 240 casos a 14 dias por 100 mil habitantes.

De acordo com os cálculos do matemático Carlos Antunes, a região Norte terá já atingido os 112 casos a 14 dias por 100 mil habitantes. Com a incidência "a aumentar a um ritmo de 11% ao dia, duplicando o número de casos a cada seis dias", explica ao JN o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.