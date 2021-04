Casos de covid-19 e internados baixam

Rita Salcedas Hoje às 13:57, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, esta quinta-feira, mais 470 casos e uma morte por covid-19. O número de internados continua em queda.

A algumas horas de o Governo anunciar as medidas a implementar na quarta e última fase do plano de desconfinamento, o boletim da Direção-Geral da Saúde de hoje dá conta de mais 470 casos de infeção, o que eleva para 836 033 o número total de casos confirmados desde o início da pandemia. O balanço reflete uma diminuição de casos face a quarta-feira, quando houve 572 novos contágios, e face à quinta-feira da semana passada, dia em que foram contabilizados 636 novas infeções.

A região Norte continua a ser a que soma mais novos casos de infeção (213), com 45% do total de casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 143 novos contágios. O Centro contabiliza mais 49, o Alentejo mais nove, o Algarve mais 13. Açores e Madeira somam 20 e 23 infetados, respetivamente.

Com o registo de uma vítima mortal (na região do Alentejo), o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje aponta ainda para mais 545 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 23 733 (menos 76).

Nos hospitais, embora haja mais uma cama ocupada em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos oito doentes em internamento (total de 324).