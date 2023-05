Casos de fome nas escolas levam a aumento da entrega de cabazes

Alexandra Inácio Hoje às 07:54 Facebook

Campanhas deixaram de ser pontuais para passarem a ser permanentes. Escolas atentas a vários sinais de alerta.

Há cada vez mais escolas a recolher produtos para distribuir cabazes alimentares, alertam os diretores. Diariamente são identificados "sinais de empobrecimento": alunos que cortaram nas visitas de estudo, que passaram a comer nas cantinas ou que chegam às aulas sem pequeno-almoço.

O Agrupamento de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, tem há anos a tradição de distribuir cabazes no Natal, mas no último ano teve de criar "um banco permanente". Além de alimentos, são distribuídos produtos de higiene, explica a diretora Sílvia Vidinha.