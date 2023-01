Casos e casinhos da maioria absoluta: as polémicas do Governo de Costa

Desde que tomou posse, a 30 de março de 2022, o Governo de Costa tem sido alvo de duras críticas pelas sucessivas polémicas que envolvem os membros do Executivo.

24.12-2022 - Os 500 mil euros da TAP a Alexandra Reis

O ano terminou com uma nova polémica no Governo de maioria absoluta, com a notícia de que Alexandra Reis, que tomou posse como secretária de Estado do Tesouro a 2 de dezembro, tinha recebido uma indemnização da TAP de 500 mil euros por sair antecipadamente. Este caso abriu uma nova ronda de demissões no Executivo, incluindo a do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

10.11.2022 - Ex-autarca Miguel Alves acusado

O ex-autarca de Viana do Castelo demitiu-se de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro após se saber que é acusado de prevaricação por serviços de assessoria de comunicação ao município sem contratação pública, num processo que seguiu diretamente para julgamento. E também pela pressão da polémica dos 300 mil euros que pagou a um privado por um pavilhão que não existe.

8.11.2022 - "Jota de 21 anos para adjunto de Mariana

A ministra da Presidência foi criticada por ter contratado Tiago Cunha, recém-licenciado em Direito de 21 anos e filiado na JS, para seu adjunto (com 3 732,72 euros brutos) até ao terceiro trimestre de 2026. Mariana Vieira da Silva defendeu que "a filiação no PS nunca foi critério de recrutamento".

6.10.22 - Contrato do Estado com pai de ministro

Pedro Nuno Santos, então ministro das Infraestruturas, esteve debaixo de fogo devido a um contrato público por ajuste direto, realizado no verão do ano passado, com a Tecmacal, empresa detida pelo pai onde tem uma participação de 1%. Foi acusado de violar o novo regime sobre as incompatibilidades, mas a Presidência do Conselho de Ministros esclareceu que a lei apenas se aplica a concursos feitos no âmbito do Ministério tutelado pelo membro do Governo. Pedro Nuno acabou por se demitir na sequência da polémica com a TAP.

3.10.2022 - Pizarro gerente de empresa na saúde

Três semanas após ter tomado posse como ministro da Saúde, na sequência da saída de Marta Temido, soube-se que Manuel Pizarro era único gerente de uma empresa de consultoria técnica e aconselhamento precisamente sobre serviços de saúde. Manuel Pizarro renunciou, dias depois, ao cargo de gerente que o deixava em situação de incompatibilidade.

30.09.2022 - Polémica com marido da Abrunhosa

Soube-se que António Trigueiros de Aragão, o marido da ministra da Coesão Territorial, ter-se-á associado a um empresário chinês condenado por corrupção ativa envolvendo Vistos Gold. Uma empresa criada pelo marido de Ana Abrunhosa terá sido beneficiada em 2021 com 133 mil euros de apoio do Estado.

8.08.2022 - Ligações de Medina a Sérgio Figueiredo

O Ministério das Finanças anunciou a contratação, por ajuste direto, do ex-jornalista Sérgio Figueiredo como consultor para avaliar as políticas públicas. O contrato de dois anos e com salário equiparado ao dos ministros levou a Oposição a falar de pagamento de favores e promiscuidade: o antigo diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, contratou-o para comentador e Medina, enquanto autarca de Lisboa, pagou-lhe 30 mil euros por serviços numa campanha de Natal. Carla Soares