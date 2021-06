Casos, internamentos e variante da Índia a aumentar

Alfredo Maia Hoje às 19:15 Facebook

O número de novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, o índice de transmissibilidade (Rt) e os internamentos em unidades de cuidados intensivos estão a crescer em Portugal, onde a variante Delta, associada à Índia, está também a aumentar a frequência, devendo ultrapassar a variante do Reino Unido (Alpha), que ainda é dominante.

Estas são as principais conclusões da monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, publicadas nesta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O relatório pede "ainda maior atenção à evolução dos indicadores de incidência, virológicos e de impacte" e o "aumento do nível de preparação dos recursos a nível regional e sub-regional", devido ao aumento da frequência da variante variante Delta, "provavelmente com maior transmissibilidade".

O documento assinala que a variante Alpha foi a dominante durante o mês de maio, mas a Delta poderá sobrepor-se-lhe "nas próximas semanas". Até quarta-feira, foram identificados um total de 157 casos (65 novos em relação ao boletim de sexta-feira da semana passada), havendo transmissão comunitária mais evidente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Também até quarta-feira, foram confirmadas laboratorialmente 113 casos da variante Beta (África do Sul) e 146 de variante Gamma (Manaus, Brasil), havendo transmissão comunitária da primeira e unitária da segunda.

Ainda segundo o boletim da DGS e do INSA, o número de novos casos de infeção pelo coronavírus por 100 mil habitantes acumulado nos últimos 14 dias foi de 105, com tendência crescente a nível nacional.

O valor do Rt apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,14) e em todas as regiões, com tendência crescente, que é mais acentuada em Lisboa e Vale do Tejo, onde é de 1,20.

Se a taxa de crescimento se mantiver, o período para alcançar a incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes será inferior a 15 dias a nível nacional e do Algarve, mas, em Lisboa e Vale do Tejo, nesse tempo será ultrapassado o limitar dos 240 casos.

O número diário de casos internados em unidades de cuidados intensivos no continente mostra uma tendência crescente, correspondendo a 36 % (29% na semana passada) do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.

Por grupo etário com maior número de casos de covid-19 em cuidados intensivos, com um total de 27 na quarta-feira, é o do 50 aos 59 anos. Já o grupo com maior incidência cumulativa a 14 dias é o dos 20 aos 29 anos, com 203 por 100 mil habitantes.

Ao nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 2,3 %, contra 1,3% na semana passada, valor que se mantém abaixo mas aproxima-se do limiar definido de 4%.

Nos últimos sete dias, 83% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, e foram rastreados e isolados 78% dos seus contactos;