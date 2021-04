Casos polémicos de vacinação levaram a mudanças e demissões

AI Hoje às 08:03 Facebook

O processo de vacinação conheceu alguns casos polémicos, principalmente no arranque do programa.

Oferta a pastelaria dita saída no INEM

No fim de janeiro, soube-se que o INEM tinha vacinado 11 funcionários de uma pastelaria, no Porto, habitualmente frequentada pelos trabalhadores do Instituto. António Barbosa, diretor regional do INEM no Norte, foi o responsável por autorizar a oferta. Primeiro, colocou o lugar à disposição. Depois, deixou o cargo. Na altura, defendeu-se: "Atendendo ao que está descrito na norma, a alternativa a vacinar cidadãos próximos seria descartar" as vacinas e, "literalmente", deitá-las "ao lixo". O agora ex-diretor vincou que apenas obedeceu aos critérios de "disponibilidade e proximidade" na hora de decidir o destino das vacinas.