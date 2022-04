Catarina Martins acusa Governo de timidez e exige o fim dos vistos gold

JN/Agências Hoje às 12:59 Facebook

A coordenadora do BE, Catarina Martins, acusou o Governo português de "timidez" na luta contra os oligarcas russos, exigindo ao executivo o fim dos "vistos gold" e que proponha o cancelamento da dívida externa da Ucrânia à UE.

Na "Conferência Europeia pela Paz" com a presença de líderes da esquerda europeia, esta sexta-feira, Catarina Martins defendeu que no caso da invasão russa da Ucrânia "a primeira arma da paz é a punição da oligarquia russa, porque uma guerra é sempre uma agressão e é sempre um negócio", acrescentando que "se houve sanções contra a oligarquia russa, foram tímidas".

Na intervenção que fez, a coordenadora do BE (Bloco de Esquerda) deu o exemplo do "Governo português", que considerou ser "a imagem dessa timidez: enquanto criticava a agressão de Putin, e bem, recusava enfrentar a oligarquia de Putin que faz negócio em Portugal", visto que "a guerra não se trava apenas com palavras, trava-se com ação".

Catarina Martins exigiu uma "ação imediata" por parte de Portugal para "acabar com o regime de privilégio dos vistos gold e propor na Europa o cancelamento da dívida externa da Ucrânia".