Catarina Martins defende diminuição de funcionários do BE com "contas certas"

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, justificou hoje a diminuição de funcionários do partido com a necessidade de ter "contas certas", para que mantenha a sua independência, sem acumular dívida ou pedir favores.

"No BE há uma grande consciência por parte de todos os aderentes, não só por parte da direção, de que é fundamental a independência do partido. O BE não tem dívida. O BE não pede favores, não está preso a nenhum poder. E, por isso mesmo, tem de trabalhar com as condições financeiras que tem em cada momento. E tem de ter sempre contas certas e contas transparentes", declarou Catarina Martins numa entrevista ao jornal "Público" e à Rádio Renascença.

A líder bloquista, que confirmou que o Bloco tem atualmente "metade dos funcionários que existiam", sem quantificar, em consequência da diminuição da subvenção estatal resultante do facto de ter perdido representação parlamentar, passando de 19 para 5 deputados à Assembleia da República.

PUB

Catarina Martins salientou, na entrevista, que "a Entidade das Contas, ano após ano, vem reconhecendo o BE como o partido com as contas mais certas e mais transparentes".

"Essa autonomia do nosso funcionamento é assim mesmo. Há um resultado eleitoral pior, o BE tem menos recursos financeiros e, portanto, reduz a sua estrutura porque não vai trabalhar em dívida. É difícil, sim. Mas estamos todos de acordo que esse é o caminho", acrescentou.

Questionada se tal não é contraditório com aquilo que o partido defende no parlamento, Catarina Martins respondeu que "o BE, aliás, tem defendido que quem tem lucros não pode despedir".

"Como infelizmente sabe, não é o caso do BE", rematou.