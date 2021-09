Catarina Martins diz que alívio de medidas era o esperado

JN/Agências Hoje às 20:10 Facebook

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou que o avanço no desconfinamento hoje anunciado era o que se esperava caso tudo corresse bem, defendendo que vai ser preciso "muita pedagogia" e apoio ao Serviço Nacional de Saúde nesta nova fase.

No final de uma arruada da campanha autárquica em Lisboa, Catarina Martins foi de novo questionada sobre o alívio das restrições devido à pandemia hoje decididas pelo Governo, reiterando que a troca de acusações sobre eleitoralismo no timing destas medidas "é uma conversa que não interessa a ninguém".

"O que interessa é saber se o país está a conseguir ter uma vacinação eficaz, se as vacinas funcionam, se as pessoas aderem às vacinas e se podemos avançar para o desconfinamento", afirmou, depois de, da parte da manhã, ter considerado um erro fazer um "braço de ferro eleitoral" sobre a pandemia.

As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, de acordo com a líder do BE, "não são novidade" uma vez que "é o que se esperava se corresse tudo bem".

"Claro que há ainda cuidados que devem ser tidos, vai ser preciso muita pedagogia sobre o significa também esta fase de desconfinamento, é preciso apoiar muito o SNS, os seus profissionais que estão exaustos, a sua capacidade de retomar os cuidados não covid", advertiu.

No entanto, para Catarina Martins há um sentimento de "um imenso orgulho num país em que a população aderiu à vacinação e foi responsável", para além de elogiar um "SNS que tem esta relação de confiança com a população e esta capacidade incrível no terreno de ter dado a toda a gente, de forma gratuita e em todo o país, a vacina de que precisavam".