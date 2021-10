Catarina Martins diz que Governo "talvez queira" uma crise política

JN/Agências Hoje às 11:57 Facebook

A coordenadora do BE, Catarina Martins, acusou, esta terça-feira, o PS de não querer uma solução para o Orçamento do Estado, considerando que o Governo "talvez queira" uma crise política e eleições antecipadas, o que será "uma tremenda irresponsabilidade".

"Porque é que o Governo diz que não a propostas tão sensatas, tão ponderadas, tão fundamentais? O Governo quer uma crise política? Talvez queira. É de uma enorme irresponsabilidade", respondeu aos jornalistas Catarina Martins a propósito do impasse no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), à margem da manifestação pelo direitos e regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal que decorre hoje em frente ao parlamento, em Lisboa.

A líder do BE disse não compreender "porque é que o PS não quer uma solução para este Orçamento do Estado".

"Eu não consigo compreender qual é a estratégia do Governo, a não ser querer eleições antecipadas e eu acho isso de uma tremenda irresponsabilidade, mas o Bloco de Esquerda aqui está hoje, amanhã, em todos os dias, para construir soluções", criticou.

Independentemente da posição do Governo do PS, Catarina Martins tem uma certeza: "Há muitos socialistas neste país que também querem soluções".