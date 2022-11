Catarina Martins transmitiu a Lula "esperança do BE na sua presidência"

JN/Agências Hoje às 18:34 Facebook

A coordenadora do BE transmitiu, este sábado, a Lula da Silva a esperança que o partido deposita na sua presidência, considerando que "a derrota da política do ódio" é uma notícia importante "para o Brasil e para todo o mundo".

Na conferência de imprensa após a Mesa Nacional do BE, Catarina Martins deu conta à comunicação social que, hoje de manhã, teve oportunidade de "trocar algumas palavras" com o presidente eleito do Brasil, à margem de um encontro que Lula da Silva teve hoje com representantes de instituições de apoio à comunidade de imigrantes brasileiros.

"Dei conta da esperança que o BE deposita na sua presidência. A derrota de Bolsonaro, a derrota da política do ódio e da violência é uma notícia do Brasil que é importante para todo o mundo", defendeu.

A líder do BE disse esperar que "as exigências climáticas, de combate à fome e à violência" se concretizem na presidência de Lula da Silva no Brasil.

No seu segundo e último dia de visita a Portugal, Lula da Silva teve um encontro no ISCTE com 200 representantes de instituições representativas da comunidade brasileira, de onde saiu diretamente para o aeroporto, de regresso ao Brasil.

No encontro estiveram também presentes, além da líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, o novo líder do Partido Comunista Português (PCP) Paulo Raimundo, entre outros representantes da esquerda portuguesa.

Na sexta-feira, primeiro dia de visita oficial a Lisboa, Lula da Silva encontrou-se com o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro, António Costa.

Lula da Silva, 77 anos, foi eleito em 30 de outubro, data da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras como Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estavam contadas 99,93% das secções eleitorais.