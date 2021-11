Cateterismo de Marcelo com "bons resultados" dois anos depois

JN com Lusa Hoje às 19:19 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realizou, esta sexta-feira, exames de rotina que confirmaram os "bons resultados" do cateterismo que fez em 2019.

Segundo uma nota assinada por Daniel de Matos, coordenador do Serviço de Apoio Médico da Presidência da República, publicada no site da Presidência da República, Marcelo "realizou exames do foro cardiológico, que confirmaram a estabilidade e os bons resultados da angioplastia coronária feita há dois anos".

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no dia 28 de dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, o que o obrigou a cancelar toda a sua agenda até ao final desse ano e a abrandar o ritmo nas semanas seguintes.

Em 30 de outubro de 2019, foi submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

Segundo a equipa médica, o cateterismo confirmou "a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações".

À saída do hospital, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a melhoria do seu estado clínico constituía agora "um fator positivo na ponderação" sobre uma recandidatura.