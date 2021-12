Católicos confiam na equipa que vai investigar abusos

Maria Anabela Silva Hoje às 14:42 Facebook

Competência da comissão liderada por Strecht elogiada por signatários de carta que pedia investigação independente.

Depois das reservas iniciais, alguns dos católicos que subscreveram a carta aberta a pedir à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) uma investigação independente aos abusos sexuais na Igreja manifestam confiança na equipa escolhida. Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão junta outros cinco especialistas, entre os quais Laborinho Lúcio, juiz jubilado e ex-ministro da Justiça, e o psiquiatra Daniel Sampaio.

Nuno Caiado, primeiro subscritor daquela carta, fala de "um excelente naipe de pessoas", de "grande valia intelectual", capaz de assegurar "a independência e qualidade técnica" do trabalho. Este especialista em reinserção social acredita ainda que a equipa, anunciada quinta-feira, conseguirá "assegurar a blindagem necessária para travar eventuais tentações de controlo por parte da Igreja".

"A equipa dá segurança quanto à sua independência e esperança no futuro", afirma Nuno Caiado, assumindo, no entanto, que preferia um outro modelo, que passasse pela contratação de uma ou de mais "universidades com tradição e experiência nesta matéria", opção seguida na Alemanha.

Também José Manuel Pureza, deputado do BE que subscreveu aquela carta, se manifesta agradado com a solução encontrada. O jurista acredita que, com a "competência" e o "prestígio" que lhe é reconhecido, a equipa conseguirá conduzir um processo de investigação "muito capaz e atento aos silêncios" das vítimas, conseguindo também "ultrapassar obstáculos que possam surgir" associados a um processo desta natureza.

A expectativa de José Manuel Pureza é que a equipa consiga fazer o seu trabalho de forma "totalmente livre" e que lhe seja dado acesso "a toda a informação" necessária para fazer "um retrato fiel" da realidade em Portugal e propor medidas que "erradiquem a vergonha dos abusos".

Por seu lado, o jornalista Jorge Wemans confessa-se "surpreendido pela positiva" com a constituição da comissão, que considera "verdadeiramente independente e muito capaz". Diz ainda esperar que, "tal como aconteceu em França", a criação desta equipa possa incentivar outras áreas da sociedade portuguesa, como escolas e instituições que lidam com crianças, a avançar com iniciativas idênticas. Será a Igreja a financiar o funcionamento da comissão.

