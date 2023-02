Católicos organizam vigília de oração contra abusos e por "transformações corajosas"

Um grupo de católicos portugueses está a organizar uma vigília de oração contra abusos sexuais na Igreja Católica.

De acordo com a divulgação feita nas redes sociais, o evento vai decorrer em todo o país na próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro, entre as 21 e as 22 horas.

"Convidamos os católicos portugueses, leigos e religiosos, a juntarem-se em vigília de oração silenciosa em frente à principal igreja da sua cidade ou vila, na próxima quarta-feira de cinzas. Sugere-se que tragam uma vela acesa. Não haverá discursos", refere o convite, que nota que a "divulgação do relatório da comissão independente sobre os abusos sexuais contra menores na Igreja não pode deixar nenhum católico indiferente".

"À vergonha que coletivamente sentimos, junta-se a necessidade de, enquanto membros da Igreja, manifestar às vítimas e seus familiares o nosso pedido de perdão, pela passividade e omissão de vigilância, cuidado, atenção e acolhimento em que incorremos", salientam os organizadores do evento.

A vigília pretende ainda "sublinhar a emergência e a exigência" com que são esperadas respostas das estruturas e responsáveis da Igreja portuguesa e "demonstrar-lhes a nossa solidariedade para que saibam (e sintam) que não estão sozinhos no caminho das transformações corajosas que são necessárias".

Em Lisboa, a vigília acontecerá em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.