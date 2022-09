Católicos pedem fim do celibato obrigatório e mais abertura

Maria Anabela Silva Hoje às 10:01 Facebook

Relatório de Portugal sobre o Sínodo dos Bispos, que resulta da auscultação nas dioceses, critica a Igreja "pouco transparente e resistente à mudança".

O fim do celibato obrigatório e a valorização do papel da mulher "num plano de igualdade" com os homens, "incorporando-a nas estruturas do poder eclesial", são duas das propostas constantes do relatório de Portugal sobre o Sínodo dos Bispos. No documento, elaborado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) a partir dos contributos recolhidos em todas as dioceses, pede-se também "uma Igreja de portas abertas", que acolha "todos" e que exclua "atitudes discriminatórias, que deixam à margem a comunidade LGBTQIA+", mas também os divorciados recasados.

No relatório, a enviar à secretária-geral do Sínodo dos Bispos, no Vaticano, é sublinhada a importância de a Igreja repensar a participação "de todos os batizados, independentemente da sua vida afetiva-sexual que é vivida muitas vezes como um tabu". "Todos querem uma Igreja renovada, mais amiga dos necessitados, mais santa e mais evangélica, que propicie o envolvimento de todos", lê-se no documento, onde se reproduz a crítica feita pelos católicos auscultados a uma Igreja "espiritual e humanamente pouco inclusiva e acolhedora, discriminando quem não está integrado ou não vive de acordo com a moral cristã".